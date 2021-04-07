ليفاندوفسكي يستبعد لحاقه بمواجهة الإياب بين بايرن وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

استبعد الهداف البولندي المصاب روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، احتمالية عودته للملاعب لقيادة فريقه بايرن ميونخ الألماني أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء القادم في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قال ليفاندوفسكي لمحطة (سكاي) التليفزيونية قبل مباراة الذهاب بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الألمانية "لا ، هذا مازال مبكرا جدا. أفعل كل شيء للعودة إلى أرض الملعب".

وأصيب ليفاندوفسكي في ركبته خلال مباراة المنتخب البولندي ضد منتخب أندورا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل، ما أدى لغيابه عن بايرن في المباراة التي فاز فيها 1 / صفر على مضيفه لايبزج ببطولة الدوري الألماني يوم السبت الماضي، بالإضافة لغيابه أمام سان جيرمان اليوم.

وقرر هانزي فليك مدرب بايرن الاستعانة بالكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، لقيادة هجوم الفريق أمام سان جيرمان، الذي خسر أمام الفريق الألماني صفر / 1 في نهائي نسخة البطولة العام الماضي، وتعويض غياب ليفاندوفسكي.