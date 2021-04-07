قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الكونغو لديها نوايا طيبة لحل أزمة سد النهضة، إلا أنه لا يوجد أي استجابة من الطرف الأثيوبي.

وأضاف خلال لقاء مباشر لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر طالبت بترأس الاتحاد الأفريقي للرباعية تكريمًا للقارة وإشعارًا لأثيوبيا بنوع من الاطمئنان بأنه لا يوجد طرف أجنبي يحكم بين الأطراف.

وتابع: «لا يوجد حتى الآن ما يدعو إلى التفاؤل على الأقل..نريد أن نتفائل لكن لا نجد بصيص نور يشير إلى التفاؤل في ظل هذه السياسية المنتعنتة المتغطرسة المتفردة»، ذاكرًا أن مراوغة أثيوبيا تهيأ الموقف لمزيد من التوتر الذي قد لا يحمد عقباه.

وأوضح أن مصر لازالت حتى الآن تطالب بإمكانية التفاوض والتقاء الرؤساء الثلاث لحل المشكلة، معقبًا: «لكن أثيوبيا لا تترك بابًا مفتوحًا حتى ولا موارب، وتقطع بشكل حاسم كما لو كانت هي سيدة العالم ولا يوجد غيرها على الأرض والمياه والأرض والنهر لها».

وتوجه برسالة للأثيوبين: «ما أنتم مقدمون عليه هو نوع من الاستخفاف بدولتين كبيرتين كمصر والسودان، وإحساسكم بأنكم ملاك للنهر وأن غيركم يتلقون المياه تعطفًا منكم ليست حقوقًا تاريخية أو حصة مسجلة معروفة للجميع».



