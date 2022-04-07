الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص يكافحون للحصول على المياه في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من ستة ملايين رجل وامرأة وطفل في أوكرانيا يكافحون كل يوم للحصول على المياه.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية حرمت أكثر من 4ر1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من المياه النظيفة، معظمهم في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وأيضا في أجزاء من خاركيف وسومي وتشيرنيهيف وميكولايف.

وقال إن "6ر4 مليون شخص آخرين لديهم وصول محدود إلى المياه أو يعتمدون على مصادر غير آمنة"، وفقا للتقديرات الأمم المتحدة وشركائها.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول إنه خلال الأيام القليلة الماضية، تلقت الأمم المتحدة وشركاؤها تقارير عن تزايد القتال والقصف والاشتباكات في منطقة دونباس في الشرق، وكذلك في الأقاليم الجنوبية لأوكرانيا.

وأشار إلى أن استمرار الاشتباكات يواصل التأثير على المناطق السكنية وتدمير البنية التحتية الرئيسية، ما يمنع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في المدن المحاصرة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية أو الإخلاء بأمان.