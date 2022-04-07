علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 في ملعب ستامفورد بريدج، عقر دار البلوز.

وحقق ريال مدريد الفوز على مستضيفه تشيلسي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال اوروبا، قبل أن تقام مباراة الإياب في ملعب سانتياجو بيرنابيو، الثلاثاء المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال توخيل في تصريحات بعد نهاية المباراة: «إنها خسارة ثقيلة، لم نظهر بالمستوى المطلوب ولم نقدم ما يكفي للفوز.. ظهرنا بشكل سيء في الشوط الأول، كان أحد الأشواط السيئة التي رأيتها في ستامفورد بريدج، لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة، وهذا بعيد جدًا عن أسلوبنا وهو أمر مُحبط للغاية».

وأضاف: «علينا أن نعود لمستوانا، لا أعرف أين ومتى، الشوط الأول هو تكرار الشوط الثاني ضد برينتفورد، علينا الاستعداد لمباراة السبت ضد ساوثهامبتون، لا يمكننا التفكير في لقاء العودة في البرنابيو الآن».

وتابع: «لدينا وقت قليل لقلب الأمور، ولكن يجب أن نتحرك بسرعة، سنتدرب من غدًا للاستعداد لمواجهة ساوثهامبتون المقبلة».

وأكد: «مباراة العودة ستكون صعبة للغاية ولكن علينا أن نحافظ على تركيزنا وتفكيرنا سيكون من على لقاء ساوثهامبتون القادم أولًا».

كما تطرق المدرب الألماني للحديث عن تألق كريم بنزيما، مهاجم الريال، حيث أتم: «لا يمكنك إيقاف بنزيمة إذا لم يكن أدائك جيدًا».