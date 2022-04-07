قرض لأوكرانيا بـ150 مليون يورو من مصرف كيه إف دبليو الألماني

تحصل أوكرانيا على قرض بقيمة 150 مليون يورو من مصرف "كيه إف دبليو" الألماني الحكومي.

وقال المصرف في فرانكفورت، اليوم الخميس، إن الميزانية الأوكرانية ستحصل بذلك على موارد مالية مطلوبة بشكل عاجل، حيث لا تستطيع الدولة الأوكرانية في الوقت الراهن إعادة تمويل نفسها من أسواق رأس المال الدولية.

وأضاف البنك أن القرض مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبها، قالت كريستياينه لايباخ، عضو مجلس إدارة المجموعة المصرفية "كيه إف دبليو" للتمويل الدولي، إن هذه "الأموال تمثل دعما مباشرا للحكومة الأوكرانية للتخفيف من التداعيات الناجمة عن حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا".

وحسب إعلان البنك، فإن هذا القرض البالغة قيمته 150 مليون يورو هو الدفعة الأخيرة من قرض الحكومة الألمانية لأوكرانيا، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون يورو وكانت برلين قررت تقديمه إلى كييف في 2015.