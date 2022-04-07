توزيع أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام

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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية، وعبر إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام.

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية بيان بنت سالم الهذلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن تلك البادرة تأتي لبث روح التعاون والتآزر، كما تعرض جهود القيادة، في تسخير جميع الإمكانات لقاصدات بيت الله الحرام.

وذكرت أن الإدارة عملت على توزيع وجبات الإفطار الغذائية الجافة للقاصدات داخل المصليات النسائية، بمشاركة أكثر من 70 متطوعة.