وزير الصحة يناقش معدلات تنفيذ المشروعات الصحية بالغربية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمناقشة ومتابعة معدلات الإنجاز للمشرعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على أي تحديات تواجه سير العمل بكل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة.



وخلال اللقاء، تم مناقشة الموقف التنفيذي لمستشفى السنطة المركزي ومستشفى طنطا العام، والذي تسعى المحافظة جاهدة إلى الانتهاء من أعمال الإنشاءات منهما خلال هذا العام تمهيدا لتجهيزهما وافتتاحهما، من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات الحالية إلى جانب تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الطبية للجميع.



وناقش الوزير والمحافظ مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه، ليكون بديلا عن مستشفى المنشاوي العام، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 83%.



ويضم المستشفى أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة"، إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.



كما تم استعراض موقف إنشاء مستشفى السنطة الجديدة والمقام على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 80%، ليستوعب ١٩٠ سريرا و٢٣ حضانة، إلى جانب (٥ غرف عمليات رئيسية، ١ قيصرية، ٢ ولادة طبيعة، ٢ عنبر عناية مركزة سعة ١٥ سريرا، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ).



كما ناقش عبد الغفار ورحمي التقرير الخاص بإنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كل التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام.



ويتكون المستشفى من 4 مباني تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سريرا داخليا، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي، إلى جانب 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، فضلاً عن قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما يضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي، 6 أسرة)، وقسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR).



وفي ذات السياق، استعرض الوزير والمحافظ موقف الأعمال بمشروعات مستشفيات (بشبيش المركزي، حميات المحلة، رمد المحلة، صدر طنطا، الحميات والجهاز الهضمي بطنطا، محلة مرحوم ، حميات زفتي، حميات كفر الزيات).