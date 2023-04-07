الجيش الإسرائيلي يرفع القيود على سكان البلدات القريبة من غزة

رفعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، القيود التي كان فرضها على سكان البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وفي وقت سابق اليوم، أصدر الجيش تعليمات للسكان بالبقاء قريبا من المخابئ، حيث يتوقع وقوع المزيد من الهجمات الصاروخية من غزة .



كانت طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل من القطاع أمس الخميس.



كما شنت إسرائيل هجمات على عدة أهداف للبنية التحتية لمنظمة حماس في جنوب لبنان ردا على هجمات صاروخية من المنطقة على شمال إسرائيل.



تأتي هذه التطورات في ظل أحداث توتر يشهدها المسجد الأقصى في ظل تكرار اقتحامه من الشرطة الإسرائيلية لإخلاء المصلين المعتكفين بداخله ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.