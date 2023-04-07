130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

أدى 130 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المُصلين.

وقالت سلطات الاحتلال إنها نشرت ما يزيد على 2300 جندي عند أبواب المسجد الأقصى، وأبواب البلدة القديمة، فيما ذكر شهود عيان أنه جرى غلق حاجز "قلنديا" العسكري، أمام سيارات المواطنين وتم منع من هم دون سن الـ55 عاما من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد الأقصى.

وفجر اليوم الجمعة، اعتدت شرطة الاحتلال على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر، وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى.