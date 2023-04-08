الكنائس الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة

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أحيت الكنائس الفلسطينية، التي تسير حسب التقويم الغربي، بمدينة القدس المُحتلة وبيت لحم والمناطق الفلسطينية الأخرى، يوم "الجمعة العظيمة".

وترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا قداسا في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، بمعاونة لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وبمشاركة أبناء شعبنا المسيحيين ممن تمكنوا من الوصول إلى المدينة المقدسة رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه العسكرية، وعدد من الحجاج الأجانب.

كما شارك المئات من المصلين في مسيرة "درب الصليب" في "طريق الآلام" بالبلدة القديمة، وصولا إلى كنيسة القيامة، مرددين الصلوات والتراتيل الدينية الفصحية.

وشهدت سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأريحا، قداديس وصلوات ودورات دينية خاصة بالمناسبة.

وتحتفل الكنائس المسيحية الغربية، يوم غد، بالسبت المقدس والعشية الفصحية، الذي يسبقل الاحتفال بعيد الفصح المجيد، يوم الأحد.

يذكر أن مختلف الكنائس المسيحية في محافظات: رام الله ونابلس وجنين، تحتفل بعيد الفصح المجيد موحّدة حسب التقويم الشرقي.