ماتشيدا زيلفيا يهزم كاواساكي رغم النقص العددي

حافظ فريق ماتشيدا زيلفيا على صدارة الدوري الياباني، عقب فوزه على مضيفه كاواساكي فرونتال 1-صفر، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

ويدين ماتشيدا زيلفيا بالفضل في هذا الفوز للاعبيه شوتا فوجيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

وشهدت المباراة طرد كوساي تاني، لاعب ماتشيدا زيلفيا، في الدقيقة 72.

ورفع ماتشيدا زيلفيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كاواساكي فرونتال عند 7 نقاط في المركز ال15.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل طوكيو فيردي مع كاشيوا ريسول 1-1، وناجويا جرامبوس مع إفيسبا فوكوكا سلبيا.

كما شهدت أيضا فوز جوبيلو ايواتا على كيوتو سانجا 3-صفر، وسيريزو أوساكا على البيريكس نيجاتا 1-صفر، وسانفريس هيروشيما على شونان بيلمير 2-صفر، ويوكوهاما إف مارينوس على فيسيل كوبي 2-1، وأوراوا ريد ديامونز على ساجان توسو 3-صفر.