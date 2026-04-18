أوباما يلتقي ممداني في مدينة نيويورك قبل أن يقرأ لتلاميذ دار رياض أطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني لأول مرة اليوم السبت، في دار رياض أطفال حيث قرأ معا للتلاميذ وغنيا معهم.

وجاء اللقاء، بينما يحاول ممداني، وهو ديمقراطي اشتراكي، أيضا أن يقيم علاقة عمل مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وياتي الاجتماع بعد حوالي أسبوع من قضاء ممداني 100 يوم في منصبه.

وعرض الرئيس الأسبق الذي شغل المنصب لولايتين وهو قائد بارز في الحزب الديمقراطي أن يكون مستشارا لممداني "34 عاما" الذي جعلته نجوميته وشبابه وأجندته التقدمية شخصية بارزة في المشهد السياسي للديمقراطيين .

وتولى ممداني، المنصب في يناير بعد حملة ركزت على جعل مدينة نيويورك مكانا ميسور التكلفة أكثر من ذي قبل.