الجيش الملكي يتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة أمام نهضة بركان

حسم فريق الجيش الملكي المغربي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة أمام مستضيفه نهضة بركان بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب بركان البلدي، ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي في البطولة.

وسجل نهضة بركان هدفه الوحيد في مباراة اليوم من ركلة جزاء في الدقيقة 57، سجلها بإتقان ياسين البحيري.

وتأهل فريق الجيش الملكي المغربي مستفيدًا من انتصاره في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2-0، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 2-1.

وضرب الجيش المكي المغربي موعدًا في النهائي مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والذي تأهل في وقت سابق على حساب الترجي التونسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي.