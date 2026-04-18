برلماني لبناني: استمرار وجود بنية عسكرية لحزب الله يمنح إسرائيل مبررًا لمواصلة عملياتها العسكرية

قال فادي كرم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن التحركات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار تُفهم في ضوء البنود الواردة في اتفاقات الهدنة والتفاهمات السابقة، والتي شددت على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضبط الوضع الأمني داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضح كرم، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي محمد عبيد ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن جوهر هذه الاتفاقات يقوم على إنهاء وجود أي سلاح خارج الشرعية، في إشارة إلى سلاح حزب الله.

وأضاف كرم أن إسرائيل تستند في تحركاتها إلى ما تعتبره حقاً في التعامل مع أي تهديد أمني قائم، وفقاً لما تضمنته تفاهمات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن استمرار وجود بنية عسكرية تابعة لحزب الله يمنح إسرائيل مبرراً لمواصلة عملياتها العسكرية.

وأكد أن هذه المعادلة ستظل قائمة طالما لم تُحسم مسألة السلاح غير الشرعي داخل لبنان.

وأكد عضو مجلس النواب اللبناني أن لبنان دفع ثمناً كبيراً عبر العقود نتيجة تحوله إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، لافتاً إلى أن البلاد كانت في مراحل مختلفة ساحة لتجاذبات مرتبطة بالنظام السوري، ثم السلاح الفلسطيني، واليوم النفوذ الإيراني عبر حزب الله.

وشدد على أن هذا الواقع جعل لبنان عرضة متكررة للحروب والاعتداءات والتوترات الحدودية.

وأشار كرم إلى أن الحل الحقيقي يكمن في استعادة الدولة اللبنانية لقرارها السيادي الكامل، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها، بما يضمن إنهاء الذرائع التي تُستخدم للاعتداء على لبنان.

ولفت إلى أن بقاء لبنان ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين سيبقيه عرضة لمزيد من الأزمات الأمنية والعسكرية في المرحلة المقبلة.