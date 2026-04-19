النقل تحذر المواطنين من مخاطر استخدام عربات نقل غير مخصصة لنقل الركاب

حذرت وزارة النقل، اليوم الأحد، المواطنين من مخاطر استخدام عربات نقل غير مخصصة لنقل الركاب، وذلك بعد تكرار وقوع حوادث مأساوية وتعريض حياتهم للخطر.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى خطورة هذه الظاهرة وضرورة مشاركة المواطنين في التوعية من مخاطرها، موضحة أنه رغم الحملات الإعلامية المكثفة التي تنفذها الوزارة لتوعية المواطنين من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها عدد من مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، ومنها هذه الظاهرة، إلا أنه ما زال عدد من مستخدمي الطرق المصرية يقومون باستقلال هذه النوعية من العربات التي تتسبب في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ولفتت الوزارة إلى أن تجمع الأفراد على هذه العربات، سواء بالوقوف أو الجلوس في أماكن غير آمنة، يزيد من احتمالية السقوط أثناء السير أو التعرض لإصابات خطيرة، وقد تصل إلى فقدان الحياة في حال وقوع تصادم أو توقف مفاجئ للمركبات، كما أن هذه العربات تفتقر إلى وسائل الأمان الأساسية، مثل المقاعد المخصصة وأحزمة الأمان، مما يضاعف حجم الخطر الناتج عن هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.

وأكدت الوزارة استمرار حملات التوعية الخاصة بالتصدي لهذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل و المواصلات عبر كل وسائل الإعلام ومناشدة المواطنين بضرورة الالتزام باستخدام وسائل النقل الآمنة والمخصصة لنقل الركاب، وعدم الانسياق وراء هذه الممارسات الخطرة التي قد تنتهي بعواقب وخيمة وتتسبب في إزهاق الأرواح.

كما دعت الوزارة، قائدي المركبات، خاصة سيارات ربع النقل، إلى ضرورة الالتزام بعدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها حفاظًا على أرواح المواطنين، معربة عن تمنياتها بالسلامة والأمان لكل مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، ودعت الجميع إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة حفاظًا على أرواحهم وأرواح الآخرين.