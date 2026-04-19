حريق ضخم يدمر 1000 منزل في شمال غرب ماليزيا

 سانداكان - (د ب ا)
نشر في: الأحد 19 أبريل 2026 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2026 - 10:29 ص

اندلع حريق ضخم صباح اليوم الأحد في قرية كامبونج باهاجيا في منطقة باتو سابي بمدينة سانداكان بشمال غرب ماليزيا، مما أسفر عن تدمير 1000 منزل وتضرر 9007 أشخاص في واحد من أسوأ الحرائق التي تشهدها مدينة سانداكان.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية، أن الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، امتد سريعا في المستوطنة المكدسة بالمنازل الخشبية، مما لم يترك كثيرا من الوقت للأسر للفرار في ظل التهام ألسنة النيران لصفوف من المنازل.

وقال جورج عبد الرحمن، أحد المسئولين بمدينة سانداكان للصحفيين بموقع الحادث إن نحو 1000 منزل تضرروا من الحادث.

وأضاف، "هذا حادث واسع النطاق ومؤسف للغاية يشمل نحو 9007 أشخاص من المقيمين في المنطقة".

أوضح أنه تمت السيطرة على الحريق بعد الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تعمل السلطات حاليا على تسجيل الضحايا وتنسيق المساعدات.


