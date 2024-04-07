شن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غارات في عمق لبنان على منطقة بعلبك، مستهدفا 3 بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي الخاصة بحزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع أغار في عمق لبنان في منطقة بعلبك على ثلاث بنى تحتية إرهابية تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله".

وأضاف: "شنت طائرات حربية الليلة الماضية غارات استهدفت مجمعا عسكريا وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك وذلك ردا على إسقاط طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية أمس".

ولفت إلى أن "طائرات حربية أغارت خلال يوم أمس على بنى تحتية إرهابية ومبنى عسكري لحزب الله في عيتا الشعب والعديسة في جنوب لبنان بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف يوم أمس منطقة ياطر".

وكان حزب الله نشر أمس السبت مشاهد من عملية إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "هرمز 900" فوق الأراضي اللبنانية.

ومع إتمام الحرب شهرها السادس، أعلن الجيش الإسرائيلي في تحديث جديد لبياناته أن 9100 صاروخ أطلق باتجاه إسرائيل منذ 7 أكتوبر، بينها 3100 أطلق من لبنان.