الحكومة الإسرائيلية: دخول 322 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

وكالات قالت الحكومة الإسرائيلية، إن 322 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، الأحد، في أكبر عدد من الشاحنات التي تعبر إلى القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأفاد مكتب تنسيق أعمال الحكومة في بيان: «تم اليوم (7 أبريل) تفتيش ونقل 322 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة. وهذا هو أكبر عدد من شاحنات المساعدات التي يتم نقلها إلى غزة في يوم واحد منذ بداية الحرب». وزعم البيان أنه «ليس هناك حد لحجم المساعدات التي يمكن السماح بدخولها إلى القطاع».

وفي وقت سابق، صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءا من اليوم الأحد، إلى عدد 300 شاحنة يوميا على الأقل، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح. وأضاف رشوان، أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، قد بلغ 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية.

وأوضح رئيس «الاستعلامات» أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح، بلغ 19.354 شاحنة، حملت 19.952 طن مواد طبية، و10.435 طنا من الوقود، و123.453 طنا من المواد الغذائية، و26.692 طنا من المياه، و44.103 مواد إغاثية أخرى، و2023 طنا من الخيام والمشمعات، وعدد 123 سيارة إسعاف مجهزة.

وبالإضافة لما سبق، فقد دخل إلى مصر من قطاع غزة للعلاج 3764 مصابا ومريضا، ومعهم 6191 مرافقا، وعدد 66.759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، وكذلك 6330 من المصريين.