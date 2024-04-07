محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية للمحافظة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد الزملوط، متابعة الموقف التنفيذي بمباني التعامل مع الجمهور ومجمع المحاكم ومبنى الجهات الحكومية، موجهًا بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوصيل خدمات الإنترنت للمباني، بالإضافة إلى استكمال تركيب أنظمة التهوية والتكييف، وبدء أعمال الفرش والتأثيث بمبنى مديرية التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد تعد نسخة جديدة من العاصمة الإدارية، وأول عاصمة إدارية يتم إنشاؤها بالمحافظات، ومقامة على مساحة 101 فدان بمدينة الخارجة وتعمل بالطاقة الشمسية، وتضم أكبر مجمع حكومي مميكن للمديريات التابعة للوزارات المختلفة، وتعتمد على استخدام كل أساليب التحول الرقمي الحديث في خدماتها.

وأقيمت المرحلة الأولى منها على مساحة 38 فدانا بتكلفة تبلغ 400 مليون جنيه، وتشمل مبانٍ للجهات الحكومية ومبانٍ للأنشطة التجارية، ومبنى للتعامل مع الجمهور وشبكة الطرق والمرافق.

وتم استغلال المنطقة جنوب شرق مسجد الرحمن الرحيم على أول الطريق الدائري، لإنشاء مشروعات صيانة وخدمات سيارات وكافتيريا، بالإضافة إلى زراعة آلاف الأشجار، بجانب إنشاء أول منزل سكني نموذجي صديق للبيئة على مساحة 115 مترًا بالتعاون بين المحافظة، وإحدى الجامعات كأول نموذج لمنزل اقتصادي يتم إنشاؤه بمواد بديلة تلائم البيئة، وتسهم في الحفاظ عليها كالطوب المضغوط والأسقف المختلطة بتصميم معتمد من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.