كرتونة زيت لأفضل لاعب في دورة رمضانية بالدقهلية

سلمت الدكتور منى عثمان، وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، جائزة أفضل لاعب في دورة مجر الرمضانية "عصفور الجنة جنا الألفي"، وكانت كرتونة زيت طعام.

وشهدت الدورة المقامة في عزبة مجر التابعة لمركز المنصورة، حفل الختام اليوم لتسليم الكأس والهدايا بحضور وكيلة وزارة الشباب والرياضة والنائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ.

وقال الكابتن الألفي نبيل، منظم الدورة، إن توزيع الهدايا العينية كمساعدة لتدبير احتياجات المواطنين بدلا من الهدايا الرمزية؛ لرفع جزء من المعاناة عن الأهالي حيث تتسم مناطق تنظيم الدورة، بأن أبناء هذه المناطق من الطبقة المتوسطة.

يذكر أن عددا من الدورات الرمضانية بالدقهلية، وزعت جوائز أثارت جدلا في الفترة الأخيرة، حيث تم توزيع دكر بط لأفضل لاعب بدروة السبع الرمضاينة بمنية النصر، وتوزيع قاروصة سجائر بدورة الزراعة ببلقاس، وكيس بامبرز بدورة جديلة.