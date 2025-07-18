مدافع النصر السعودي يقترب من العودة إلى الدورى الإسباني عبر أتلتيك بيلباو

أفادت تقارير صحفية، أن المدافع إيمريك لابورت، لاعب نادي النصر السعودي، اقترب من العودة إلى نادى أتلتيك بيلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «اليوم» السعودية، فغ لابورت اقترب من الرحيل عن النصر، في ظل رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي بإنهاء التعاقد قبل موعده المحدد في شهر يونيو من العام القادم 2026، وسط اهتمام جاد من ناديه السابق أتلتيك بيلباو بالتعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارى.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب بيلباو طلب ضم لابورت، حيث تدور مفاوضات مكثفة بين الأطراف الثلاثة تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وأوضحت أن المدافع الاسبانى يحتاج إلى تخفيض راتبه إلى النصف من أجل العودة إلى بيلباو حيث يتقاضى مع النصر مبلغ مالي قدره نحو 25 مليون يورو سنويًا.

الجدير بالذكر أن إيمريك لابورت لعب في صفوف فريق أتلتيك بلباو في الفترة ما بين عامي 2012 وحتى عام 2018.