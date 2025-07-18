نواف سلام: المبعوث الأمريكي توماس باراك يزور لبنان الأسبوع المقبل وقدمنا ملاحظاتنا على ورقته

رئيس الحكومة اللبنانية: الورقة الأمريكية "تقوم على مبدأ التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة"

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء الجمعة، أن المبعوث الأمريكي توماس باراك، سيزور بيروت الأسبوع المقبل، وأنه تسلم ملاحظاته على الورقة التي قدمها بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية، قال سلام، إن باراك، "آت إلى بيروت الأسبوع المقبل" من دون تحديد موعد بدء الزيارة أو مدتها.

وأضاف: "الورقة التي قدمها باراك، هي مجموعة من الأفكار المتعلقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائيّة (اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله)، الذي تبنته الحكومة السابقة، وأكدت حكومتنا التزام لبنان بها".

وأوضح سلام، أن الورقة الأمريكية "تقوم على مبدأ التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي، وحصر السلاح بيد الدولة".

وأكمل: "تماما كما ورد في إعلان الترتيبات المتعلقة بوقف العمليات العدائية، الذي حدد الجهات الحاملة حصرا للسلاح داخل لبنان، والذي تبناه مجلس الوزراء السابق".

وركز سلام، على أن "ورقة باراك تتضمن أفكارا متعلقة بالمرحلية، ونحن تناقشنا بها، وقدمنا عن طريق رئيس الجمهورية جوزاف عون، ملاحظات على هذه الورقة. نحن لا نعمل في غرف سوداء"، دون أن يكشف عن ماهية هذه الملاحظات أو تفاصيل أخرى بشأن الورقة