تحديد سعر خليفة يورجن كلوب المحتمل في ليفربول

لا يزال ليفربول يبحث عن خليفة للألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، والذي من المقرر رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكان كلوب قد أعلن مغادرة ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي، لنفاد طاقته والحاجة إلى الراحة، بعد تحقيقه لإنجازات عدة رفقة الريدز.

ومن بين الأسماء التي ارتبط اسمها باحتمالية خلافة يورجن كلوب في ليفربول، روبن أموريم، مدرب سبورتينج لشبونة، والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق البرتغالي.

وفي هذا الصدد أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» العالمية، أن سبورتنج لشبونة سيسمح برحيل المدرب روبن أموريم، حال الحصول على 10 ملايين يورو.

وأوضح المصدر أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد روبن أموريم مع سبورتنج لشبونة، بقيمة 30 مليون يورو، ولكن في حال الرحيل لتدريب أحد الفرق البرتغالية.

كما أن هناك شرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون يورو في حال رحيل المدرب لأندية أخرى أوروبية، ولكن هناك اتفاقًا شفهيًا على أن يرحل روبن أموريم في حال حصول النادي على 10 ملايين يورو، خلال الصيف المقبل.