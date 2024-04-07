تامر أمين يعتذر عن وصف شيرين بـ «صوت مصر»: موهبة عظيمة بتضيع نفسها

علق الإعلامي تامر أمين، على انتقاده السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد خروج مشاكلها الشخصية على ‏العلن. ‏

وعبر خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، عن ‏أسفه لتحول تركيز شيرين من الغناء إلى «الهزار والكلام غير اللائق على المسرح»، فضلا عن خروج حياتها ‏الشخصية ومشاكلها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب وحالتها النفسية إلى العلن. ‏

واعتبر أن شيرين تضيع موهبتها في «مشاكل عبيطة»، بحسب وصفه، قائلا: «نسينا الغناء وأصبحنا بنتكلم في ‏مشاكل وتريندات شيرين، كان لازما أفوقها، مينفعش أقول لها برافو عليك أنت عظيمة وصوت مصر؛ لكن أقولها ‏أنت موهبة عظيمة بتضيع نفسها، وإحنا بنستخسر موهبة زيها تروح في مشاكل عبيطة». ‏

ودعا «أمين» شيرين إلى التوقف عن الحديث عن حياتها الشخصية والتركيز على الغناء فقط، قائلا: «أرجوك ‏توقفي عن الكلام والحديث عن حياتك الشخصية وغني بس.. لو غنيتي بس هتكوني أم كلثوم الثانية». ‏

واعتذر عن وصفه السابق لشيرين بـ «صوت مصر»، مؤكدا أن مصر لا تختزل في صوت شخص واحد، قائلا «لو ‏قلت إن شيرين صوت مصر، أنا بعتذر وبتراجع عنها، لا يوجد صوت واحد أقدر أقول عليه صوت مصر، لأن مصر ‏لا تختزل في صوت شخص، يعني أقول على شيرين صوت مصر، وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم لأ !».‏