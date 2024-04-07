تامر أمين يعتذر عن وصف شيرين بـ «صوت مصر»: موهبة عظيمة بتضيع نفسها

علق الإعلامي تامر أمين، على انتقاده السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد خروج مشاكلها الشخصية على العلن.
وعبر خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، عن أسفه لتحول تركيز شيرين من الغناء إلى «الهزار والكلام غير اللائق على المسرح»، فضلا عن خروج حياتها الشخصية ومشاكلها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب وحالتها النفسية إلى العلن.
واعتبر أن شيرين تضيع موهبتها في «مشاكل عبيطة»، بحسب وصفه، قائلا: «نسينا الغناء وأصبحنا بنتكلم في مشاكل وتريندات شيرين، كان لازما أفوقها، مينفعش أقول لها برافو عليك أنت عظيمة وصوت مصر؛ لكن أقولها أنت موهبة عظيمة بتضيع نفسها، وإحنا بنستخسر موهبة زيها تروح في مشاكل عبيطة».
ودعا «أمين» شيرين إلى التوقف عن الحديث عن حياتها الشخصية والتركيز على الغناء فقط، قائلا: «أرجوك توقفي عن الكلام والحديث عن حياتك الشخصية وغني بس.. لو غنيتي بس هتكوني أم كلثوم الثانية».
واعتذر عن وصفه السابق لشيرين بـ «صوت مصر»، مؤكدا أن مصر لا تختزل في صوت شخص واحد، قائلا «لو قلت إن شيرين صوت مصر، أنا بعتذر وبتراجع عنها، لا يوجد صوت واحد أقدر أقول عليه صوت مصر، لأن مصر لا تختزل في صوت شخص، يعني أقول على شيرين صوت مصر، وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم لأ !».