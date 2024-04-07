المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات أم الرشراش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الأحد، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش"، بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في عملياتها.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد 7 / 4 / 2024 ، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) في أراضينا المحتلة، بالطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم أمس استهدافها هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسير.



وكانت فصائل المقاومة في العراق قد تبنت بين الحين والآخر قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".