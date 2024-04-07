مديريات تعليمية تعلن ضوابط التقييم لصفوف النقل الإعدادي والثانوي

- 80% من المجموع الكلي لامتحان نهاية الفصل الدراسي و 10% لاختبارات الشهور و5% للسلوك والمواظبة

أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي، وأوضحت أنه يتم احتساب الدرجات مقسم إلي الاختبارات والمواظبة والسلوك والمشروعات البحثية.

وأضافت أن اختبارات نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسي، ويتم عقده علي مستوى الادارة التعليمية، واختبارات الشهور يخصص لها 10% من إجمالي الدرجة كل شهر، ويتم عقده علي مستوي المدرسة، المواظبة 5% من اجمالي درجة كل مادة، السلوك 5% من إجمالي درجة كل مادة، والمشروعات البحثية لها 50 درجة لا تضاف للمجموع الكلي للطالب.

وذكرت أن الاختبارات مقسمة إلي ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، اختبار أول وثاني ويوضعان بمعرفة موجه المادة وتحتسب الدرجة الأعلى فقط من نتيجة الاختبارين، واختبار أخير في نهاية الفصل الدراسي، ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

وبالنسبة لقواعد ضبط درجات السلوك والمواظبة، يتم خصم درجة لكل ثلاثة أيام غياب، ويتم الخصم بعد تقديم مذكرة من المدرس الأول.

وبالنسبة للمشروعات البحثية، قالت المديريات إن تحديد موضوعات الأبحاث يكون من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطلاب.

ويقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل الواحدة عن ثلاثة طلاب ولا تزيد عن خمسة طلاب وتتم الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف علي مدي التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها.

ويشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب الدرجات ضمن المجموع الكلي وفي حالة عدم تحقيق المستوي المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

وأوضحت المديريات أنه يضاف لاخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية ( نقاط تميز) ويتم التقييم من خلال رأي كل من المعلم رائد الفصل وأعضاء اتحاد طلاب الفصل وأولياء الأمور ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رأي رائد الفصل.