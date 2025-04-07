تقرير فلسطيني: عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أفاد تقرير فلسطيني بـ"اقتحام مستعمرين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "93 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

وكان معتز أبو سنينة مدير الحرم الإبراهيمي، قد ذكر في وقت سابق اليوم أن الاحتلال وضع أقفالاً على باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام وغرفة "المبخرة" وغرفة الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، وهي سابقة خطيرة من قبل "الاحتلال الإسرائيلي" تجاه الحرم.

من جانبها، وصفت وزارة الأوقاف في بيان صدر عنها، بأن ما قام به "الاحتلال" خطوة خطيرة تهدف إلى المسّ بشكل واضح بسيادتها على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه والأبواب الداخلية والخارجية فيه.