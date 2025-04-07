نيوزيلندا تعتزم تعزيز الانفاق الدفاعي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة

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أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا اليوم الاثنين أن بلاده تعتزم تعزيز الانفاق الدفاعي خلال الأربعة أعوام المقبلة لبناء قوة " حديثة وقادرة على القتال" في ظل تزايد التوترات في المنطقة.

وقال لوكسون إن نيوزيلندا سوف تستثمر 12 مليار دولار نيوزيلندي (6ر6 مليار دولار أمريكي) على مدار الأربعة أعوام المقبلة، حيث سترفع الانفاق الدفاعي في النهاية من أكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 2% خلال ثمانية أعوام.

وأضاف في مؤتمر إعلامي " لم تعد نيوزيلندا وحلفاؤها وشركاؤنا في أنحاء العالم في بيئة جيدة".

وأوضح " الأشهر القليلة الماضية أظهرت أن التحولات التكتونية تظهر من خلال ممارسة القوة عالميا و النفوذ الاقتصادي والنفوذ الاستراتيجي أيضا".

وتتضمن الاستثمارات التي حددتها الحكومة " تعزيز قدرات الهجوم" و استبدال مروحيات البحرية و تحديث الصواريخ المضادة للدبابات وتكنولوجيات الفضاء الحديثة.

وقالت وزيرة الدفاع الاسترالية جوديث كولينز إن الدفاع ليس أمرا يمكن تأجيله لحين الحاجة إليه.

وأضافت" عندما يقع أمر خطير، يجب أن تكون هناك قوة مستعدة ومسلحة للقيام بما يٌطلب منها ويجب أن تكون قادرة على القيام بذلك فورا".