الهنود يحتفلون باليوم العالمي لليوجا

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احتفل عشرات الآلاف في أنحاء الهند، باليوم العالمي الحادي عشر لليوجا، اليوم السبت، بالتمدد في المتنزهات العامة وعلى الشواطئ الرملية.

وأقيمت جلسات اليوجا الجماعية في كثير من الولايات الهندية، حيث حاولت الحشود أخذ أوضاع متنوعة، وممارسة تمارين التنفس.

كما مارس أفراد الجيش الهندي اليوجا أيضا في المرتفعات الجليدية لسياتشن جلاسير، وعلى السفن البحرية الراسية في خليج البنغال.

ومن المقرر تنظيم جلسات مماثلة في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.

وتعد اليوجا، أحد أنجح الصادرات الثقافية الهندية بعد صناعة السينما (بوليوود).

كما جرى إدراجها للدبلوماسية في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي سخرها للقوة الناعمة الثقافة، فيما تأخذ البلاد دورا أكبر في الشؤون العالمية.

وأقنع مودي، الأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي لليوجا في 2014.

وشعار العام الجاري هو "يوجا من أجل أرض واحدة وصحة واحدة"، وهو يؤكد الترابط بين صحة الفرد وصحة الكوكب، ويدعو إلى تبني ممارسات مستدامة لتعزيز كليهما.

وأدى مودي، حركات اليوجا بين حشد من الناس على شاطئ في مدينة فيساخاباتنام الجنوبية، وقال: "اليوجا ترشدنا في رحلة نحو الاتحاد مع العالم".

وتابع رئيس الوزراء: "ليكن يوم اليوجا هذا بمثابة بداية اليوجا للإنسانية حيث يصبح السلام الداخلي سياسة عالمية".