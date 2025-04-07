متحدث التعليم ينعى مدير إدارة الباجور بالمنوفية: لمسنا انضباطا والتزاما بالمدارس

نعى شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، الذي وافقته المنيه بعد جولة وزير التربية والتعليم صباح اليوم بمدارس المنوفية.

قال زلطة، عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، "رحم الله الأستاذ الفاضل أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية وأسكنه فسيح جناته.. كنا اليوم في زيارة مفاجئة على بعض مدارس الإدارة، ولمسنا على أرض الواقع، جهودا مضنية انعكست على تحقيق الانضباط والالتزام بالمدارس التي شهدتها الزيارة، وتطبيقا حرفيا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وهو ما كان محل ثناء من الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم..رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وجعل حُسن إدراته في ميزان حسناته".

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم قد أجرى صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمدارس محافظة المنوفية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفي ختام جولته التفقدية، أشاد عبد اللطيف بما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية بمدارس إدارة الباجور التعليمية، مثمنا التزام المدارس والمعلمين بتطبيق القرارات والآليات المنظمة، كما ثمن ما شهده من انضباط لنسب حضور الطلاب ومستوى تحصيلهم الدراسي.