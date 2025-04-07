عودة الخدمة لطبيعتها في الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف بعد توقفها ببعض المحطات

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف عودة الخدمة بشكل طبيعي بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة، في بيان اليوم الاثنين.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أن الخدمة متوقفة بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة بمحطات هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب وعدلي منصور.

وقالت الشركة، إن توقف الخدمة بشكل مؤقت، يرجع إلى إجراء أعمال صيانة استثنائية، معلنة عن توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة النزهة إلى العبور مرورا بمحطة عدلي منصور، مع توفير موظفي خدمة عملاء لإرشادهم إلى الأتوبيسات.