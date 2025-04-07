تفاصيل مران الأهلي الأول في موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه الأول في موريتانيا، الذي أقيم على ملعب شيخا ولد بيديا في الخامسة بتوقيت نواكشوط السابعة بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اشتمل المران على فقرة بدنية وتدريبات فنية تخصصية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بالعاصمة الموريتانية في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.