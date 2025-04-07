الجامعة العربية تستضيف اجتماع لجنة خبراء العدل والصحة العرب

انطلق، اليوم، اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية في الدول العربية لتحديث "القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

هذا ويأتي الاجتماع تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث "القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، والتي نصت على عقد اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لاستكمال دراسة وتحديث مشروع القانون وبمشاركة ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية.

وسوف يتم في هذا الاجتماع استكمال مناقشة تحديث مواد "القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" من قبل المشاركين من وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية، وإدخال الجداول التي تحدد ما هي المواد المخدرة ضمن مشروع القانون؛ لعرض نتائج الاجتماع على كل من مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة، ومجلس وزراء الداخلية العرب.