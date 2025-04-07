نتنياهو: بحثت مع ترامب استعداد دول لقبول فلسطينيين راغبين في مغادرة غزة طوعا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في قطاع في غزة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض بعد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ملف الرهائن أمر إنساني متحدثًا عن أنهم يواجهون ما قال إنها «معاناة إنسانية غير مقبولة».

وزعم أنهم يرغبون في إطلاق سراح المحتجزين من غزة، مشيرًا إلى أن ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط كان قد توصل لاتفاق أفضى إلى سراح بعض المحتجزين.

ولفت إلى أنهم في طور العمل على اتفاق جديد يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين والقضاء على حركة حماس في غزة والسماح للفلسطينيين للمغادرة إلى المناطق أو الدول يرغبون فيها.

ونوه بأنه بحث مع ترامب بعض الدول التي تبدي استعدادًا لقبول الفلسطينيين الراغبين في الخروج من قطاع غزة طوعًا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب ونتنياهو سيجيبان عن أسئلة في المكتب البيضاوي من مجموعة أصغر من الصحفيين.

واستقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي عند مدخل البيت الأبيض قبل أن يسبقه إلى الدخول لبدء المباحثات.

واستبق نتنياهو اجتماعه مع ترامب بلقاء مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ركز على بحث ملف قطاع غزة، ولكن لم تبرز منه أي مؤشرات على اختراق في الموقف.