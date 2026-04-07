ضبط طن ونصف دقيق مدعم معاد تدويره داخل مخبز سياحي بالعامرية في الإسكندرية

في ضربة جديدة لمحاولات الغش التجاري، نجحت الأجهزة الرقابية بالإسكندرية في ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المعاد تدويره داخل أحد المخابز السياحية بمنطقة العامرية، في إطار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

وأعلن بيان لمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حيث قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة جمال عمار، وبالتنسيق مع مباحث تموين العامرية، حملات تفتيشية موسعة استهدفت المخابز السياحية بنطاق المنطقة.

وأفادت الحملة بأن أحد المخابز ضبط بحيازته دقيق بلدي مدعم معاد تدويره، بهدف الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال استغلال فارق السعر بين الدقيق البلدي المدعم والدقيق الحر.

وتم التحفظ على 30 جوال دقيق بوزن 50 كجم للجوال، بإجمالي طن ونصف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد أيمن عطية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو استغلال الدعم، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بالجودة والأسعار المقررة وحماية حقوقهم.