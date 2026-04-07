البحرين: اعتراض 477 مسيرة إيرانية منذ 28 فبراير

أعلنت البحرين، الثلاثاء، اعتراض وتدمير 477 مسيرة منذ بدء "اعتداءات إيران" على البلاد في 28 فبراير الماضي، فيما أشارت معطيات إلى أن المملكة اعترضت 9 مسيرات خلال 24 ساعة.

وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش)، في بيان، بأنه منذ 28 فبراير الماضي تم اعتراض وتدمير حوالي "188 صاروخا و477 طائرة مسيرة جراء موجات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت المملكة".

فيما سبق وقالت قوة دفاع البحرين، في بيان لها الاثنين، إن منظومات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 188 صاروخا و468 مسيرة"، منذ 28 فبراير الماضي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البحرين اعترضت ودمرت خلال 24 ساعة الماضية نحو 9 مسيرات، وفق إحصاء الأناضول.

وردا على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية عليها، تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية منها البحرين، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل ودول بالمنطقة.