انتقد مشرعون أمريكيون منشورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن "حضارة كاملة ستموت الليلة"، في إشارة إلى إيران.

ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ترامب بأنه "شخص مريض للغاية"، وذلك ردًا على منشوره عبر منصة "تروث سوشيال"، الذي هدد فيه بتداعيات كارثية إذا لم تلتزم إيران بموعده النهائي لإعادة فتح مضيق هرمز عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف شومر: "كل جمهوري يرفض الانضمام إلينا في التصويت ضد هذه الحرب العبثية المختارة يتحمل مسؤولية كل عواقب ما يحدث، أيا كانت".

كما صعّد عدد من الديمقراطيين انتقاداتهم لتصريحات ترامب، قبل ساعات من تعهده بتنفيذ تهديداته باستهداف البنية التحتية المدنية ومحطات الكهرباء في إيران.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن خطة ترامب تقوم على "قتل آلاف الإيرانيين الأبرياء على أمل اندلاع حرب أهلية تؤدي في النهاية إلى إعادة فتح مضيق هرمز".

وأشار مورفي إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار النفط.

وكان ترامب قد هدد طهران، اليوم الثلاثاء، عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث"، في محاولة للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.