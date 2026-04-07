محافظ الجيزة يجري جولة ليلية مفاجئة بقرى أوسيم لمتابعة النظافة وترشيد الكهرباء

- محافظ الجيزة يستدعي نائب رئيس مركز أوسيم بعد رصد تجمعات للمخلفات لرفعها علي الفور

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية ليلية مفاجئة بعدد من قرى مركز ومدينة أوسيم، لمتابعة حالة النظافة العامة والتأكد من التزام المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وشملت الجولة اليوم قرى بشتيل، والبراجيل، والحفرية، وشنباري، والكوم الأحمر، والزيدية، حيث تابع المحافظ مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد عددًا من الملاحظات الميدانية للتعامل الفوري معها.

واستدعى المحافظ نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم وفرق النظافة، موجّهًا برفع تجمع للمخلفات بمدخل قرية شنباري على الفور، مع التشديد على حصر جميع بؤر تجمع المخلفات بنطاق المركز ووضع خطة زمنية للانتهاء من رفعها والقضاء عليها خلال أسبوع.

كما تفقد المحافظ طريق أرض اللواء – بشتيل بنطاق مركز أوسيم، ووجّه برفع عدد من بؤر المخلفات بالطريق وتحسين مستوى النظافة بما يحقق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق.

وأكد المحافظ استمرار إجراء الجولات الميدانية لتقييم أداء الأحياء والمراكز، لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو شكاوى، ومحاسبة المقصرين، مشددًا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمراكز ميدانيًا والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين.