وزير الصحة يلتقي نظيره التونسي في فرنسا لبحث مواجهة التحديات الصحية المشتركة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات مؤتمر «الصحة الواحدة» بمدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول تعزيز الشراكة في إطار نهج «الصحة الواحدة» لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة، وتعزيز الأمن الصحي، والتعامل مع التغيرات المناخية، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات وتطوير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ.

وأشار إلى أن الوزيرين استعرضا المشروعات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لتعزيز القدرات الوقائية والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والتونسي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وضرورة البناء على الشراكات القائمة لتطوير المنظومتين الصحيتين، وتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات المستقبلية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.