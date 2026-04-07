لبنان: أكثر من 1500 شهيد منذ بدء الحرب

نشرت وزارة الصحة العامة في لبنان، التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقالت الوزارة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إن العدد الإجمالي للشهداء خلال الفترة من 2 مارس وحتى 7 أبريل ارتفع إلى 1530، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 4812 شخصا، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، على بلدتي تبنين ومعركة الجنوبيتين، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي الحنية والقليلة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ فجر اليوم، غارات على بلدتي السريرة والقطراني في جنوب لبنان، وعلى منازل غير مأهولة في بلدتي السلطانية وعين بعال، وعلى بلدة كفردونين، وعلى أطراف بلدة باتوليه وعلى منطقة الحوش شرق صور، في جنوب البلاد.