رؤوس متفجرة تسقط في 11 موقعا بإسرائيل عقب هجوم صاروخي إيراني

تناثرت رؤوس متفجرة لصاروخ إيراني انشطاري، الثلاثاء، على 11 موقعا في 5 مدن وسط إسرائيل، مخلّفة أضرارا بمبان في 3 مدن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران على وسط إسرائيل، قبل دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وخاصة منطقة تل أبيب الكبرى.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق من إيران كان برأس انشطاري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "تم تحديد 11 موقعا لسقوط شظايا في وسط إٍسرائيل".

وأشارت إلى أن مواقع السقوط هي: "2 في تل أبيب، و2 في رامات غان، و5 في بيتاح تكفا، و1 في غاني تكفا، و1 في جفعات شموئيل".

ووفق القناة 12 "وقعت أضرار في مبان في بتاح تكفا، ورمات غان وتل أبيب". وأضافت أنه "لا توجد تقارير عن وقوع إصابات بشرية".

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من أعداد الضحايا وحجم الأضرار، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني والقصف الذي يقوم به "حزب الله".

وتابعت القناة العبرية: "بالتوازي مع الإطلاقات من إيران، تم تفعيل صفارات الإنذار أيضا في الشمال بسبب إطلاق الصواريخ من لبنان".

وصباح الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط شظايا صاروخ انشطاري إيراني، على 6 مواقع في 5 مدن وسط إسرائيل، ما ألحق أضرارا في منشآت ومركبات.

وخلال الأيام الماضية كانت الغالبية من الصواريخ التي أطلقتها إيران على وسط إسرائيل برؤوس انشطارية، ما أدى إلى إصابة مواقع واسعة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، واغتيال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.