مصابان وأضرار في نهاريا شمال إسرائيل بهجوم صاروخي من لبنان

أصيب شخصان على الأقل، الثلاثاء، وتضررت مركبات ومبان في مستوطنة نهاريا شمالي إسرائيل، جراء هجوم صاروخي من لبنان، وفق إعلام عبري رسمي.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد إطلاق نحو 40 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ ساعات الصباح، بينها 10 صواريخ استهدفت مستوطنة نهاريا.

وذكرت هيئة البث العبرية أنه تم رصد 4 مواقع سقوط صواريخ داخل نهاريا، ما أدى لإصابة إسرائيليين اثنين وأضرار واسعة في المباني والسيارات.

وأظهرت مقاطع مصورة سحب الدخان وهي تتصاعد في سماء نهاريا.

ودوت صفارات الإنذار عشرات المرات في مستوطنات قريبة من الحدود اللبنانية، فيما أشارت القناة 12 العبرية الخاصة إلى تفعيلها نحو 20 مرة على الأقل منذ الصباح.

وفي السياق، أوضح جيش الاحتلال الإٍسرائيلي في بيان، أن فرق الإنقاذ التابعة له تعمل في مواقع السقوط بالمناطق الشمالية، بعد تلقي بلاغات عن أضرار.

وتفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها الحقيقية الناجمة عن سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات التي يطلقها "حزب الله" أو إيران، فضلا عن المعارك البرية مع مقاتلي الحزب في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "حزب الله" تنفيذ 30 عملية استهدفت مستوطنات من بينها نهاريا، وتجمعات جنود ومروحيّتين، في شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

ويقول الحزب إنه ينفذ هذه العمليات في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، على إثر العدوان الذي تشنه إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، ضمن تداعيات الحرب التي تشنها تل أبيب رفقة واشنطن على إيران، حليفة "حزب الله"، منذ 28 فبراير السابق له، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.