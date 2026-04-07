دعا أمين المجلس الأعلى للشباب والناشئين الإيراني، رضا رحيمي، فئات واسعة من الإيرانيين إلى بالتجمع، اليوم الثلاثاء، حول محطات الكهرباء، باعتبارها أصولا وثروة وطنية، وذلك قبيل الضربة التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رحيمي، خلال كلمة متلفزة: "أدعو جميع الشباب والرياضيين والفنانين والطلاب وطلبة الجامعات وأساتذتهم".

وأضاف: "تجمعوا يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا حول محطات الكهرباء التي تعد من أصولنا وثروتنا الوطنية، والتي، بغض النظر عن أي توجه أو رأي سياسي، تنتمي إلى مستقبل إيران وإلى الشباب الإيراني".

وهدد ترامب بتدمير البنية التحتية المدنية الإيرانية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، إذا لم تمتثل طهران.

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذيرًا عاجلًا" للإيرانيين بعدم استخدام القطارات والابتعاد عن خطوط السكك الحديدية خلال الـ 12 ساعة المقبلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال بيان: "أيها المواطنون الأعزاء، من أجل سلامتكم، نرجو منكم التكرم بالامتناع عن استخدام القطارات والسفر بها في جميع أنحاء إيران من هذه اللحظة وحتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت إيران"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.