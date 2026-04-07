منظمة الهجرة الدولية: 28 ألف نازح بولاية النيل الأزرق السودانية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، نزوح 28 ألف شخص في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، خلال نحو 80 يوما، جراء تصاعد الاشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

وأفادت المنظمة الدولية في بيان بأن 28 ألفا و20 شخصا، نزحوا من عدة مواقع في ولاية النيل الأزرق بالفترة من 11 يناير الماضي، وحتى 2 أبريل الجاري.

وأوضحت المنظمة أن الأشخاص نزحوا من بلدة "باو" ودينتي "الكرمك" و"قيسان"، جراء تصاعد الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع".

وأشارت إلى النازحين وصلوا إلى 6 مناطق مختلفة في ولاية النيل الأزرق بينها مدينة الدمازين ومحافظة التضامن ومنطقة ود الماحي.

المنظمة الدولية أشارت إلى أن النازحين حديثا لجأوا إلى مواقع التجمع غير الرسمية، بينما تم استضافة آخرين في المدارس والمباني العامة ولدى عائلات مضيفة.

والخميس الماضي، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 10 آلاف و 310 أشخاص من مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، بين 14 فبراير و 24 مارس الماضي، بسبب تصاعد الاشتباكات.

وفي 25 مارس الماضي، قالت شبكة أطباء السودان (أهلية)، إن قوات الدعم السريع شردت 3 آلاف شخص بمدينة الكرمك، ودمرت مستشفى، عقب اجتياحها للمدينة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تشهد ولاية النيل الازرق اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة مع الأخيرة، أدت إلى نزوح الآلاف من عدة مناطق ومدن الولاية.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية شمال الحكومة منذ العام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي الإقليميين "جنوب كردفان والنيل الأزرق".

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.