نتنياهو: إسرائيل استهدفت سككا حديدية في إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على سكك حديدية وجسور في إيران تشير مزاعم إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمها.

وأضاف نتنياهو، أن القوة العسكرية تستخدم البنية التحتية "لنقل مواد خام لصنع أسلحة، والأسلحة نفسها، والعملاء الذين يهاجموننا ويهاجمون الولايات المتحدة ودول المنطقة، وهم نفس العملاء الذين يقمعون الشعب الإيراني"، على حد زعمه.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم ثمانية جسور في إيران تم استخدامها لنقل أسلحة ومعدات عسكرية.

وأضاف جيش الاحتلال، أن هذه الجسور تقع في طهران وكرج وتبريز وكاشان وقم.

وتم اتخاذ إجراءات مسبقة لتخفيف الأضرار التي قد يتعرض لها المدنيون.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من المزاعم التي جاءت قبل ساعات من موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران كي تبرم اتفاقا لإنهاء الحرب وإلا ستواجه قصفا أعنف.

وذكر نتنياهو، في بيان نشره مكتبه، أن القوات الإسرائيلية "تسحق النظام الإرهابي في إيران.. بحماس أشد وقوة متزايدة"، على حد وصفه.