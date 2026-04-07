تقارير إيرانية: هجمات تستهدف شبكات النقل في أرجاء البلاد

تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن استهداف البنية التحتية لقطاع النقل في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران، والتي قال فيها إنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فستتعرض لقصف عنيف.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، لم يقتصر القصف على تفجير جسر للسكة الحديدية في مدينة كاشان، بل استهدفت الغارات الجوية أيضاً عدة طرق سريعة.

وفي محافظة أذربيجان الشرقية، تم إغلاق أحد الطرق السريعة إثر ضربات صاروخية، ودعا فريق إدارة الأزمات بالمحافظة المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري لحين إشعار آخر.

كما أشارت صحيفة "اعتماد" الإيرانية اليومية الناطقة بالفارسية، إلى استهداف جسر آخر على الطريق السريع الواصل بين مدينتي تبريز وزنجان في المحافظة ذاتها.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جسراً في مركز نقل رئيسي قرب مدينة قم المقدسة "جنوب طهران" تعرض أيضا للهجوم.

أما صحيفة "طهران تايمز" اليومية الناطقة بالإنجليزية والمملوكة للدولة، فنقلت أنباء عن استهداف شبكة السكك الحديدية في مدينة كرج، التي يقطنها أكثر من مليون نسمة وتقع غرب العاصمة طهران.