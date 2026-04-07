تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد بشكل احترازي

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تعليق حركة عبور المركبات على الجسر بشكل احترازي.

وقالت المؤسسة في بيان: «إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازيًا».

في سياق متصل، يشهد الميناء الرئيسي في البحرين تعليقًا موقتا للعمليات التشغيلية اعتبارا من صباح الأربعاء، وفق ما أكّدت الشركة التي تدير الميناء لوكالة فرانس برس، مع قرب انقضاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب متوعّدا بتدمير البنى التحتية في إيران.

وقالت شركة "APM Terminals" إنه سيتم تعليق العمليات في ميناء خليفة بن سلمان موقتا اعتبارا من الساعات الأولى ليوم 8 أبريل، وأضافت: "نعمل باستمرار على تكييف عملياتنا مع الظروف، لذا أوقفنا العمليات موقتا عند الحاجة في الأسابيع الأخيرة".

وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة وستُمحى من الخريطة إذا لم تتوصل إلى اتفاق.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد حذر اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.



