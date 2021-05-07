الصحة تفتح الباب لدفعة تكميلية ضمن تكليف صيادلة 2018 و2019

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء حركة تنسيق تكميلية للصيادلة، دفعات 2018 و2019، وذلك في إطار فتح الباب للتقدم للتكليف الذي بدأ منذ نحو شهر، وذلك بنظام التسيق الإلكتروني العام فى ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات - الرغبات - المجموع الاعتباري).



وأوضحت الوزارة فى إعلانها، أن التقديم سيتم بالطريقة الإلكترونية، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من 15 مايو 2021 إلى 24 مايو 2021.



وقال نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ محمد الشيخ فى تصريحات لـ"الشروق" اليوم : "نأمل أن تكون هذه الخطوة انفراجة للأزمة".



وأشار إلى أن الحل هو توسيع بتوسيع الاستعانة بالصيادلة في المجالات الإدارية وإتاحة الفرصة للأطباء وهم كما يعلم الجميع يعانون من نقص شديد، داعيا مجلس الوزراء إلى عدم قصر التكليف علي وزارة الصحة وتوسيع دائرة التكليف ليشمل وزارة التعليم العالي ( المستشفيات الجامعية) وكذلك وزارة قطاع الأعمال ليشمل شركات الدواء، وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الشراء الموحد والتي أصبحت الشركة المصرية لتجارة الأدوية وشركة الجمهورية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي الشامل، وغيرها من كافات القطاعات ذات الصلة التي تحتاج إلى صيادلة.



وتواجه حركة التكليف الجديدة للصيادلة اعتراضات كبرى من الصيادلة الذين يطالبون بتكليف الدفعتين بالكامل، فيما فتحت الوزارة لأول مرة التكليف واختارت عدد معين ضمن الأعداد المتقدمة.