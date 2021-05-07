 برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر فيما يهدد الجفاف مدغشقر - بوابة الشروق
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برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر فيما يهدد الجفاف مدغشقر

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 مايو 2021 - 3:12 م | آخر تحديث: الجمعة 7 مايو 2021 - 3:12 م

ذكر برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة أن أكثر من مليون شخص يواجهون سوء تغذية في جنوب مدغشقر، حيث تعاني البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.

وشهدت الأزمة معاناة العديد من الأطفال من سوء تغذية مزمن، وغالبا ما يحتاجون إلى مساعدة طبية.

وأضاف البرنامج أنه يحث الناس على إعطاء تبرعات، لمكافحة المشكلة، مشيرا إلى أن المشكلة ربما تتفاقم قريبا.

وتابع البرنامج أن المشكلة تفاقمت بسبب عدة سنوات من الجفاف المتتالي، بالإضافة إلى العواصف الرملية التي جعلت بعض الحقول غير صالحة للزراعة. وهذا العام شهد أيضا أمطارا طفيفة.

وقالت الحكومة في مدينة أنتاناناريفو إنها تتوقع فقط حوالي 40% من متوسط إنتاج المحاصيل في جنوب البلاد هذا العام.


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