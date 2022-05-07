مقاطعة في بكين تغلق صالات الرياضة ودور السينما لوقف انتشار كوفيد

أمرت مقاطعة رئيسية في العاصمة الصينية، بعض الشركات التي تقدم خدمات غير ضرورية، مثل صالات الألعاب الرياضية ودور العرض السينمائي، بالغلق لمنع انتشار إصابات كوفيد-19، بعدما أكد الرئيس شي جين بينج مجددا سياسته الصارمة الخاصة بصفر كورونا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مسؤول في إيجاز مساء أمس الجمعة إن مقاطعة شاويانج بشرق بكين، والتي تضم سفارات ومكاتب الكثير من الشركات متعددة الجنسيات مثل أبل وعلي بابا، أمرت الشركات "التي تقدم خدمات لا تشمل دعم سبل عيش السكان" بغلق أبوابها حتى إشعار آخر.

وقال يانج بيبي، نائب مدير مقاطعة شاويانج، إنه من بين الجهات التي صدرت لها الأوامر بالغلق، حانات الكارايوكي ومقاهي الإنترنت والمتاحف والمعارض الفنية.

وسجلت الصين 345 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد-19، من بينها 253 حالة في مدينة شنغهاي، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.

وإلى جانب شنغهاي، سجلت تسع مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد-19، بما في ذلك 45 حالة في بكين و29 حالة في خنان.

وتم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 يوم الجمعة، كلها في شنغهاي.